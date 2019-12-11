ينبع 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسنفذ مكتب تعليم شمال ينبع امس، لقاء عن الاختبارات الدولية والتحصيلية بمقر الابتدائية السابعة بينبع البحر، بحضور مديرة مكتب شمال ينبع نوف ناصر القحطاني وعدد من القيادات الإشرافية، مستهدفةً أكثر من 60 قائدة ووكيلة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بهدف تشخيص الواقع ومراجعة نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية .وتضمن اللقاء ثلاثة أوراق عمل تناولت من خلالها مشرفات مكتب التعليم..مؤشرات ونواتج التعليم، تجويد الأداء لتحسين النتائج في الاختبارات الدولية، قراءة في نتائج الاختبارات التحصيلية، كما سلط الضوء على عدد من التجارب التربوية من الميدان بشأن رفع نواتج التعليم .// أنتهى //16:13ت م0195