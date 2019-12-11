الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، القائم بأعمال وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا غينتي تساكاي.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.عقب ذلك جرى توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة لمواطني البلدين.حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين.// انتهى //16:17ت م0197