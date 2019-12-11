الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسدعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم لتقديم مرئياتهم حول "مسودة وثيقة شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات" المحدثة.وتهدف الهيئة من خلال تحديث هذه الوثيقة إلى تطوير البيئة التنظيمية التي تحكم العلاقة بين مقدم خدمة الاتصالات والمستخدم سواء على مستوى الأفراد أو قطاع الأعمال بشقيه الحكومي والتجاري، وذلك بغرض تحسين تجربتهم من خلال تبني أفضل المعايير والممارسات والتجارب الدولية وما صدر عن المنظمات الدولية في مجال حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.وأوضحت الهيئة أن من أبرز التحديثات التي تضمنتها مسودة الوثيقة إضافة مواد تفصيلية تتعلق بالوضوح والشفافية حماية لحق المستخدم في الحصول على المعلومات الصحيحة، وبعض الأحكامالتي تنظم عملية الاتصال التسويقي من قبل مقدم الخدمة، وما يترتب على تعديل أحكام العقد من قبل مقدم الخدمة، إضافة إلى إلزام مقدمي الخدمة بالوضوح في تحديد التزاماته فيما يتعلق بجودة الخدمة والحد الأدنى لمستويات الجودة، وآليات الخصم أو إعادة مبالغ مالية للمستخدم في حالة عدم استيفاء مقدم الخدمة لهذه المعايير، والتفصيل في بعض الأحكام المتعلقة بحماية حق المستخدم في الحفاظ على سرية معلوماته، وإضافة أحكام جديدة تنظم الخدمات المسبقة الدفع، وقواعد تتعلق بحماية حقوق المستخدمين من ذوي الإعاقة، والمستخدمين من قطاع الأعمال الحكوميوالتجاري.وأشارت الهيئة إلى أن إتاحتها الفرصة للجهات المعنية والمهتمين من العموم للمشاركة في إبداء مرئياتهم حول مسودة الوثيقة؛ وذلك انطلاقًا من دور الهيئة التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبما يكفل حماية الصالح العام ومصالح المستخدمين، وسعيًا لمواكبة التطورات المتسارعة التي يمر بها القطاع، من خلال الاطلاع على مسودة الوثيقة المحدثة عبر موقع الهيئة الإلكتروني(www.citc.gov.sa) وتقديم المرئيات مكتوبةً ومدعومة بالمبررات والتفاصيل اللازمة وذلك في موعد أقصاه الخميس 7 / 5 / 1441هـ،‏ الموافق 2 / 1 / 2020م، وارسالها عبر أحد الوسائل التالية: عبر البريد الإلكتروني: TPTS@citc.gov.sa أو تسليمها يدويًا (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أو عن طريق صندوق البريد (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) باستخدام العنوان التالي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حي النخيل - تقاطع شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز: ص ب 75606 - الرياض 11588 - المملكة العربية السعودية.// انتهى //16:22ت م0199