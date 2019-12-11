ينبع 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسدشنت مديرة مكتب شمال ينبع نوف القحطاني في مقر الثانوية الثامنة بينبع البحر أمس ، كتاب (بداية قلم) من أعمال طالبات المدرسة الأدبية، وإبداعاتهن النثرية .ويقع الكتاب الذي أشرفت على جمعه وتنفيذه المعلمة نوف بنت حبيليص الحارثي في (144) صفحة من الحجم المتوسط، وفُرِغَ من تسجيله في مكتبة الملك فهد الوطنية .وتضمن الحفل كلمة مسجلة لمدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي عبر فيها عن سروره بالمستوى الذي ظهر به الكتاب من ناحية الكتابة النثرية، واحتوائه على قيم موضوعية راقية تنم عن أقلام أدبية واعدة كانت تحتاج نافذة للظهور، معربا عن شكره وتقديره للمدرسة، وللمعلمة، ولفريق العمل الذي جعل من المدرسة محضنا تربويا وتعليميا ترعى الموهبة وتقدرها .من جانبها قالت المعلمة نوف الحارثي " إنني وجدت خلال مدة عملي بالمدرسة طالبات يجتمع فيهن حب القراءة والحضور الذهني الرفيع ، وكان الوعي بأهمية القراءة بينهن على مستوى عالي فبدأت أصقل هذه المواهب، وأحاول إفساح المجال لها.. وشيئا فشيئا أصبحت الأقلام أكثر ثقة وأعلى صوتا، حتى جاءت فكرة جمع كل هذه الكتابات في كتاب واحد يحمل عنوان (بداية قلم) .. احتفاء بهن وتقديرا لمواهبهن" .// انتهى //16:24ت م0200