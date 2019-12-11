أبهـا 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسشهد مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية في منطقة عسير عبدالرحمن عوضة اليوم، اختتام فعاليات برنامج لقاء " مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الصفوف الأولية "، والذي استمر ثلاثة أيام ، بمشاركة 47 إدارة تعليمية في المملكة، وبتنظيم من قسمي الصفوف الأولية للبنين والبنات بتعليم المنطقة .وأكد عوضة خلال اللقاء أن الجميع يحَملون مسؤولية المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية 2030 في مخرجات التعليم وإتقان الطلاب والطالبات للمهارات الأساسية في الصفوف الأولية ، مشيراً إلى أنه سيكون لذلك صدى وأثرٌ واضحٌ في قيادة العمل التعليمي وَفْق تطلعات القيادة الرشيدة.وشهد اللقاء العديد من ورش العمل المركزة ، التي بحثت محاور هامة ورئيسة أبرزها: تحديد مظاهر ضعف طلاب الصفوف الأولية في مواد العلوم الشرعية ، والرياضيات ، والعلوم ، ولغتي ، والطرق العلاجية المناسبة لها ، ومراجعة وتجويد دليل البرامج العلاجية ، واستعراض التجارب الميدانية وإستراتيجيات تدريس منفذة تسهم في رفع المستوى التحصيلي.فيما اختتمت ورش اللقاء في يومها الثالث بتحكيم مخرجات تلك المحاور والخروج بتوصيات ونتائج متعددة انطلاقا من أهمية الصفوف الأولية التي توليها الوزارة أهمية بالغة باعتبارها مشروع وطني هام في العملية التعليمية ، لمواكبة رؤية الوطن ، التي تسعى لتحقيق أفضل المخرجات التعليمية القادرة على مواكبة تغيرات العصر.// انتهى //16:31ت م0203