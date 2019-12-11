الشارقة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسشهدت فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، مناقشة جملة من المحاور المتعلقة بسبل وصول الشابات إلى المواقع الريادية المؤثرة، ومفهوم الاستثمار من المنظور الجندري، إلى جانب دور المرأة في تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الاجتماعية عبر شركات تصميم وتصنيع الألبسة، وذلك من خلال ثلاث جلسات الأولى بعنوان "الشباب: نظرة من صناع المستقبل"، والثانية بعنوان "نظرة عميقة في مفهوم الاستثمار من المنظور الجندري"، بينما جاءت الجلسة الثالثة تحت عنوان "نحو اقتصاد أفضل".يذكر أن الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة ركزت على أربعة محاور أساسية هي: عمليات الشراء المراعية للنوع الاجتماعي، ومشاركة المرأة في سلاسل القيمة، ومبادئ تمكين المرأة، ووصول المرأة إلى جهات التمويل.ونظمت القمة التي اختتمت أعمالها اليوم، مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار "محركات التغيير" وذلك في مقر مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة ، واستمرت يومين.// انتهى //16:32ت م0204