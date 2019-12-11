رام الله 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة فلسطينيين خلال اقتحامها عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة.وأفادت مصادر محلية في رام الله أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة بشرى الطويل ،وليث عاصي الطريفي من البيرة، فيما اعتقلت أحمد كايد من بلدة بيتين، بيمنا اعتقلت كامل نخلة من مخيم الجلزون، بالإضافة إلى أحمد عبد الله الساحر من بلدة سلواد.كما أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها بيرزيت والبيرة ومخيم الجلزون وأحياء عين مصباح وأم الشرايط .//انتهى //16:33ت م0207