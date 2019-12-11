اجتماعي/ مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن ينظم ملتقى التطوع
الأربعاء 1441/4/14 هـ الموافق 2019/12/11 م واس
حفرالباطن 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس
نظم مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن أمس، "ملتقى التطوع " الهادف إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي وتبيان أثره في تنمية المجتمعات تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 ، التي تسعى إلى بناء ثقافة ومحفزات للمشاركة التطوعية وزيادة عدد المتطوعين.
واستضاف الملتقى عدد من الخبراء والمختصين في مجالات العمل التطوعي وخدمة المجتمع، الذين قدموا محاور متعددة عن التطوع ، واستعرضوا خلالها جميع أبعاد التطوع وأثره على المجتمع .
وتحدث المدير التنفيذي لجمعية العمل التطوعي عبدالعزير الرويشد خلال الملتقى عن استثمار التطوع، بعدها تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة معافى الصحية بحفر الباطن الدكتور عبدالله المحيميد عن التطوع المؤسسي .
إثر ذلك استعرض الرئيس السابق لمجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية بحفر الباطن مضحي الشمري الأعمال التطوعية من واقع التجربة ، ثم تناول المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن ( تراؤوف ) يوسف الجوعي أهمية العمل التطوعي وأثره على المجتمع .
من جهته أوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح العفاسي أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من البرامج و الأنشطة التي نفذها المركز تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع من أجل الوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع بمحافظة حفر الباطن وتحقيق الأهداف المنشودة في إطار التطوع والأعمال التطوعية ، مؤكداً أن أهمية التطوع تنطلق من الأثر الذي يعكسه في تطوير ورقي المجتمعات، لذلك من الواجب توفير جميع الإمكانيات في تفعيل الدور وتعزيز ثقافة العمل التطوعي و الأنشطة التطوعية لخدمة المجتمع المحلي وتحقيق التنمية الشاملة .
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17:05ت م
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