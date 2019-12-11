حفرالباطن 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسنظم مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن أمس، "ملتقى التطوع " الهادف إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي وتبيان أثره في تنمية المجتمعات تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ومستهدفات التحول الوطني 2020 ، التي تسعى إلى بناء ثقافة ومحفزات للمشاركة التطوعية وزيادة عدد المتطوعين.واستضاف الملتقى عدد من الخبراء والمختصين في مجالات العمل التطوعي وخدمة المجتمع، الذين قدموا محاور متعددة عن التطوع ، واستعرضوا خلالها جميع أبعاد التطوع وأثره على المجتمع .وتحدث المدير التنفيذي لجمعية العمل التطوعي عبدالعزير الرويشد خلال الملتقى عن استثمار التطوع، بعدها تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة معافى الصحية بحفر الباطن الدكتور عبدالله المحيميد عن التطوع المؤسسي .إثر ذلك استعرض الرئيس السابق لمجلس ادارة لجنة التنمية الاجتماعية بحفر الباطن مضحي الشمري الأعمال التطوعية من واقع التجربة ، ثم تناول المدير التنفيذي لجمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن ( تراؤوف ) يوسف الجوعي أهمية العمل التطوعي وأثره على المجتمع .من جهته أوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح العفاسي أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من البرامج و الأنشطة التي نفذها المركز تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع من أجل الوصول إلى أكبر عدد من أفراد المجتمع بمحافظة حفر الباطن وتحقيق الأهداف المنشودة في إطار التطوع والأعمال التطوعية ، مؤكداً أن أهمية التطوع تنطلق من الأثر الذي يعكسه في تطوير ورقي المجتمعات، لذلك من الواجب توفير جميع الإمكانيات في تفعيل الدور وتعزيز ثقافة العمل التطوعي و الأنشطة التطوعية لخدمة المجتمع المحلي وتحقيق التنمية الشاملة .// انتهى //17:05ت م0220