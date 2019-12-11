الدمام 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسشاركت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في المؤتمر السعودي التاسع للشبكات الكهربائية الذكية والمعرض المصاحب له بعنوان " نحو شبكات المستقبل"، الذي تستضيفه وزارة الطاقة، بحضور معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للطاقة الذرية الدكتور خالد بن صالح السلطان، ووكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي الدكتور نايف بن محمد العبادي.واستعرضت هيئة الربط الكهربائي الخليجي من خلال جناحها أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة في التشغيل والصيانة وإدارة الأصول وتجارة الطاقة، والإنجازات المحققة لشبكة الربط الخليجي، ولاقت أساليب التقنيات الحديثة في التشغيل والصيانة استحسان وقبول زوار جناح الهيئة.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم, أن الهيئة تحرص على التواجد في الفعاليات الكبرى التي يشارك فيها خبراء دوليون وإقليميون لمناقشة الآراء والأفكار والمقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة وتساعد على زيادة حجم التعاون بين دول الخليج والمنظمات العالمية في هذا القطاع الحيوي لتعزيز أمن الطاقة وزيادة فرص الاستثمارات.وعد مشروع الربط الكهربائي الخليجي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، ونجاحه في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي بشكل مباشر، حيث تمت مساندة ما يقرب من (1900) حالة دعم منذ تشغيله وحتى الآن.ولفت إلى أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي حققت وفورات اقتصادية لدول المجلس العام تصل إلى 2.65 مليار دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي وحتى الآن، منوهاً إلى أن الوفر الذي تحقق شمل وفراً في توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.// انتهى //17:08ت م0221