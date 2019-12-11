الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأبرمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، وذلك بهدف استثمار طاقات الأبناء واكتشاف الموهوبين في الرياضات اللاسلكية وتمكينهم من الدورات المتخصصة والاحتضان والرعاية العلمية والتعليمية.كما تهدف الاتفاقية إلى المشاركة في الفعاليات الكبرى للجمعية، ونشر رسالة "إنسان" في مشاركات الاتحاد المحلية والخارجية، والتعاون مع الجمعية في تفعيل دور الاتحاد داخل نادي إنسان الاجتماعي.وثمن مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف، جهود الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد في برنامجهم في اكتشاف ورعاية الأبناء المهتمين في الرياضات اللاسلكية، لافتاً النظر إلى أهمية هذا النوع من الرياضات باعتمادها على التركيز والدقة والابتكار والإبداع، إضافة إلى أنها ذات تنوع مميز يلبى كافة الاحتياجات لدى عموم الأبناء، مبيناً أن "إنسان" تتطلع إلى تأهيل الأبناء الراغبين والموهوبين في هذه الرياضة.وأضاف: " لدينا نادي إنسان الاجتماعي الذي يعد حاضنة أولمبية يستفيد منها جميع الأبناء من خلال مرافق النادي المتنوع التي تشمل كافة الرياضات، التي منها الرياضات اللاسلكية التي سيتم تفعيلها بعد هذه الاتفاقية بصورة أكثر احترافية".من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد سعود الفغم، عن سعادته في خدمة أبناء "إنسان" واكتشاف مواهبهم ، مشيراً إلى أنه تم إعداد برنامج متكامل سيتم تنفيذه في نادي إنسان الاجتماعي للاستفادة من طاقات الأبناء وإيضاح أهمية الرياضة وكيفية تطوير المواهب.وأفاد أن البرنامج يشمل دورات تعليمية ودورات عملية ميدانية تنفذ وفق جدول معد بعناية، مبيناً أن الرياضة اللاسلكية في المملكة شهدت خلال المرحلة الماضية تفاعل وحضور مميز، وتم تنفيذ العديد من المسابقات لمختلف الأعمال.// انتهى //17:17ت م0223