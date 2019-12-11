المنامة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,555.16 بارتفاع قدره 5.39 نِقَاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 764.93 بارتفاع وقدره 0.87 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم خمسة ملايين و471 ألفا و840 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونان و544 ألفا و357 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 93 صفقة.// انتهى //17:34ت م0224