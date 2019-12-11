مكة المكرمة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسشهد معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، توقيع اتفاقية تعاون بين عمادة البحث العلمي ممثلة في عميدها الدكتور محمد الصوفي، ومعهد البحوث والدراسات الإستشارية ممثلة في عميدها الدكتور علي الشاعري، بهدف تطوير المخرجات البحثية والاستشارية والارتقاء بالمعايير المهنية والبحثية للجامعة.وبين الدكتور الصوفي، أن الاتفاقية تقوم على تقديم البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل، في استغلال المهارات البحثية المتخصصة للباحثين، وطلاب الدراسات العليا، والعاملين في المجالات المهنية المختلفة، بالإضافة إلى تأسيس المعامل البحثية والمعامل المركزية التابعة لعمادة البحث العلمي، بما يسهم في تحقيق التعاون المشترك في مجال التسويق، وتقديم الندوات والمحاضرات والملتقيات الداعمة للبحث والابتكار بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.بدوره نوه الدكتور الشاعري، أن الاتفاقية تتيح إجراء البحوث والدراسات والمشاريع التخصصية والاستراتيجية، للقطاعات والجهات الحكومية، وتدعم تنفيذ البحوث الوطنية المحالة للجامعة، وتؤسس للمراكز البحثية والوحدات الاستشارية، وتضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية لها داخل الجامعة وخارجها، وتقيم خططًا تسويقية للخدمات البحثية والاستشارية لأم القرى، بالإضافة لتحقيقها للشراكات الاستراتيجية للخدمات البحثية والاستشارية مع القطاعات المختلفة.من جهته أشاد معالي مدير الجامعة بالدور الذي تقوم به عمادة البحث العلمي ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية، للنهوض بواجب الجامعة في دعم التنمية وخدمة الوطن، وتفعيلاً لمفهوم الشراكة بين مكونات الجامعة، لتحقيق أهدافها وتوثيق صلاتها العلمية والعملية والمعرفية.// انتهى //18:00ت م0228