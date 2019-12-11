الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسوقع وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالله بن أحمد الوهيبي، مذكرة تعاون مع الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إبراهيم بن ناصر المعطش، بحضور عدد من منسوبي الجهتين.وتأتي هذه المذكرة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية إلى بناء وتطوير الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي بما يسهم في التكامل بين الجهات، ورفع كفاءة العمل، إضافةً إلى توطيد أواصر التعاون المتبادل لتحقيق أهدافهما في خدمة المجتمع، خاصة فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين بمراكز التأهيل الشامل والإسهام في دمجهم اجتماعياً مع أسرهم والمجتمع من خلال توفير التسهيلات للبيئة الأسرية وتقديم برامج الدعم والإرشاد للأسرة لتعريفهم بآلية التعامل مع أبنائهم وربطهم بمزودي الخدمات الاجتماعية في القطاعات المختلفة، وتقديم الرعاية اللاحقة للشخص ذوي الإعاقة ولأسرته خلال الفترات الانتقالية.كما تهدف هذه المذكرة إلى بناء رسائل إعلامية إيجابية توضح دور الأسرة من احتواء أبنائهم وما يحققه ذلك من بناء مجتمع متوازن لكافة أفراده تحت عنوان مبادة (مكاني بينكم).// انتهى //19:19ت م0247