الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض غداً، محاضرة علمية بعنوان (التربية الصالحة في الكتاب والسنة )، يلقيها راشد بن خليفة الكليب، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض بعد صلاة المغرب، وذلك ضمن البرامج الدعوية التي يشهدها الجامع الكبير مساء كل يوم خميس.كما يقوم - بمشيئة الله - بالتعليق على ما جاء في المحاضرة وعلى أسئلة واستفسارات الحاضرين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.وسيقوم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية في مدينة الرياض ــ بإذن الله تعالى ــ بنقل مباشر للمحاضرة عبر الموقع https://www.periscope.tv/dawazizia/1ynJOwrwqqqJR.// انتهى //19:20ت م0248