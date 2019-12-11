واشنطن 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على تباين حيث افتتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع طفيف، في حين ضغطت خسائر في بوينج وهوم ديبو على المؤشر داو جونز الصناعي.وارتفع ستاندرد اند بورز 3.23 نِقَاط بما يعادل 0.10% ليصل إلى 3135.75 نقطة، وزاد ناسداك 14.94 نقطة أو 0.17% مسجلاً 8631.12 نقطة عند الفتح، بينما نزل داو 14.41 نقطة أو 0.05% إلى 27867.31 نقطة.// انتهى //19:21ت م0250