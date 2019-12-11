جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساحتفلت جامعة الملك عبدالعزيز اليوم , بفعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة , تحت شعار " المستقبل لبيئة سهلة الوصول للجميع" , تزامنا بفوز الجامعة بمبادرتها " تعزيز مكانة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في البيئة الجامعية" , بجائزة الزيرو بروجكت العالمية , بمشاركة 106 دول , تم إختيار ما يقارب الـ80 مبادرة ومشروع , وذلك ضمن مشاريع التحول الوطني 2020 م .وكان وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني ، قد أطلق خلال حفل الافتتاح , جائزة الجامعة لسهولة الوصول، المخصصة للجهات الحكومية والخاصة , فيما تخدم الجائزة 9 فروع : الخدمات الحكومية، والخدمات الصحية، والتعليم، إضافة إلى القطاع التجاري والاقتصادي، والأماكن العامة، ودور العبادة، والنقل والمواصلات، والمجال الرياضي والترفيهي، إلى جانب الخدمات المجتمعية والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.كما دشن وكيل الجامعة الخطة الإستراتيجية لتعليم الصم بالجامعة, التي تهدف إلى جعل الجامعة بيئة مثالية وجاذبة لهذه الفئة وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ , التي تهدف إلى فتح تخصص جديد للطلاب والطالبات كل عام ، حيث تم هذا العام قبول عدد من الطالبات من ذوات الإعاقة السمعية الشديدة في برنامج صناعة الأزياء المخصص لهن بكلية الإقتصاد المنزلي.// انتهى //19:24ت م0253