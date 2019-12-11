الشارقة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسشهد اليوم الثاني والأخير من فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة، التي انطلقت دورتها الثانية أمس تحت شعار "محركات التغيير"، تنظيم 14 من وِرَش العمل المكثّفة التي تناولت سبلًا غير تقليدية لتمكين المرأة في المجال الاقتصادي ، وذلك بمشاركة نخبة من القيادات المحلية والعالمية .كان من ضمن الورش ( فرص المرأة في ريادة الأعمال، وكيفية عرض فكرة المشروع بطريقة مؤثرة لاستقطاب المستثمرين،ودور وسائل الاتصال الاجتماعي في دعم الأعمال،والتمكين الاقتصادي للمرأة في المجال الرياضي، والأمن السيبراني وفرص المرأة في ريادة الأعمال، وتجربة جنوب إفريقيا في تعزيز عمليات الشراء من الشركات المملوكة للنساء، والاقتصاد النسوي السيطرة على العقل، وترسيخ فكرة جدارة المرأة، والمرأة وريادة الأعمال الاجتماعية، وصحة المرأة العاملة ، وسجايا فتيات الشارقة ،ودعم الحكومات المحلية لعمليات الشراء التفضيلية).جدير بالذكر أن مجلس ( إرثي) للحِرَف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، قام بعرض عددٍ من المنتجات والقطع الفنية التي أنتجت ضمن أول خط إنتاج للمجلس، والتي أطلقها في شهر سبتمبر الماضي بمعرض لندن للتصميم، حيث دمجت الأعمال المعروضة ما بين الحِرَف التقليدية التراثية والتقنيات المعاصرة، واشتملت على الجواهر والديكور والأثاث والحقائب، وغيرها من المشغولات الإبداعية والفنية،شارك في تنفيذها 40 حرفية إماراتية من المجلس، عملن إلى جانب فنانين ومصممين وحرفيين محليين وعالميين من فلسطين، وباكستان، واليابان، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، وكندا، ضمن مشروعيْ المجلس "مختبرات التصميم" و"حوار الحِرف".// انتهى //19:25ت م0254