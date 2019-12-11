جاكرتا 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم حفل عشاء , تكريما لمعالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد السماري ومعالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور بندر أبالخيل الذين وصلوا إندونيسيا في زيارات عمل رسمية.حضر الحفل عدد من السفراء العرب ومدراء المكاتب التابعة للسفارة.// انتهى //// انتهى //19:26ت م0255