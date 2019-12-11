عرعر 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأكد معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الاستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري أن ميزانية 2020 تأتي تأكيدٌ على عزم القيادة الرشيدة في دعم جودة الحياة والتنمية الاقتصادية من خلال البنى التحتية المتطورة وإرساء نظام اقتصادي وتعليمي وصحي واجتماعي وأمني متين يعود بالأثر الإيجابي على مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز جودة حياة الإنسان السعودي.وأشار أن الأرقام تتحدث وهي تبشر أبناء وبنات المجتمع بتخصيص 193 مليار ريال من ميزانية العام القادم في دعم قطاع التعليم ليكون هذا القطاع ضمن أولويات الدعم بين مختلف القطاعات جنبًا إلى جنب في تخصيص مالي آخر لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية لتبلغ نسبة هذه القطاعات متجمعة الـ 35% من الإنفاق المعتمد للميزانية. والاهتمام بقطاع التعليم من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله- هو دعم مباشر لطلبة التعليم العام والتعليم العالي وإيلائهم اهتمامًا كبيرًا لأنهم بناة الرؤية 2030 والمستقبل المشرق لمملكتنا الغالية.ولفت أن الميزانية تعزز الثقة المالية والاستثمارية من خلال توجيه الحكومة نحو الاستثمار في عوائد مالية لقطاعات تمويلية ضخمة كطرح أسهم شركة آرامكو، أعلن حفظه الله بكلمات الواثق بالله والمحب لوطنه وشعبه استمرار حكومته الرشيدة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مختلف مرافق الدولة لرفع مستوى جودة الحياة وإدامة خطط البناء والتطوير في مشاريع الإسكان، والتأكيد على استمرارية صرف بدل غلاء المعيشة.وختم معالية حديثة بقولة : إن هذه الهمة والعزيمة التي يمدنا بها ملك العزم والحزم –حفظه الله - لهي الدافع الحقيقي لمسيرتنا الأكاديمية ولحياتنا العملية والعلمية ولنظرتنا المتفائلة بمستقبل مشرق مزدهر لمملكتنا الغالية وللحفاظ على المكانة المتميزة التي تتفرد بها مملكتنا بفضل الله عز وجل وقيادتنا الرشيدة.// انتهى //19:27ت م0259