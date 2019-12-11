عرعر 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأطلق معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري اليوم ،المرحلة الأولى في الاختبار المعياري (Exit Exam) في تخصص الكيمياء واللغة الإنجليزية وذلك في مكتبه بمقر الجامعة بمدينة عرعروأوضحت الجامعة، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاملات والإجراءات الإلكترونية في المساري الأكاديمي ، واتباع أحدث وسائل التقنية الحديثة في تقويم واختبار الطلبة، وذلك بعد اعتماد مشروع إنشاء وحدة لتطبيق الاختبار المعياري (Exit Exam) وتكليف المختصين للبدء بتطبيق الاختبار والمشاريع والإجراءات المتعلقة بتنفيذه. وأشارت إلى أن طلبة الجامعة شرعوا في تخصص اللغة الإنجليزية والكيمياء بشطري الطلاب والطالبات في كل من كلية التربية والآداب، وكلية العلوم بعرعر، وكلية العلوم والآداب بفرع الجامعة في رفحاء، وكلية العلوم والآداب بفرع الجامعة في محافظة طريف،وكلية العلوم والآداب بشطر الطالبات بفرع الجامعة في محافظة العويقيلة في تطبيق الاختبار في مرحلته الأولى.// انتهى //19:30ت م0260