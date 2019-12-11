الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واستقام غداً الخميس 4 مباريات في اليوم الأول لكأس الدرعية للتنس التي ستقام منافساتها في الدرعية بمشاركة 8 لاعبين عالميين، يتنافسون للظفر بالكأس وجائزة المليون دولار المخصصة للبطل على مدى 3 أيام، ضمن الفعاليات الرياضية لموسم الدرعية.وأسفرت القرعة التي سحبت اليوم في الدرعية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،عن مواجهة تجمع المصنّف الخامس على العالم الروسي دانييل ميدفيديف ونظيره المصنف 35 على العالم الألماني يان لينارد شتروف، والفائز يواجه الفائز من المواجهة التي ستجمع المصنّف 22 على العالم الفرنسي لوكاس بويل ونظيره البلجيكي المصنّف 11 على العالم ديفيد جوفان، وعلى الطرف الآخر يلتقي المصنّف 12 على العالم الإيطالي فابيو فونيني بالمصنّف 19 على العالم الأمريكي جون إيسنر ليلاقي الفائز منهما، والفائز بين المصنف السادس عشر على العالم السويسري ستان فافرينكا بنظيره المصنّف عاشرًا الفرنسي غاييل مونفيس.وستقام بعد غدٍ الجمعة وهو اليوم الثاني من البطولة، مباريات الدور نصف النهائي ومباريات تحديد المراكز الأخرى، على أن يشهد يوم السبت مباراتين، الأولى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، إضافة إلى المباراة النهائية التي سيحصل البطل المتوج فيها على جائزة قدرها مليون دولار، إضافة إلى كأس الدرعية للتنس.وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بعد نهاية مراسم القرعة: "يسرني أن أرحب بنخبة من محترفي التنس على مستوى العالم في أرض المملكة العربية السعودية، اليوم ينضم كأس الدرعية للتنس إلى مجموعة رائعة من الأحداث العالمية التي يستضيفها موسم الدرعية، فقبل عدة أيام استضاف ميدان الدرعية أحد أعظم الأحداث الرياضية لعام 2019م، بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل في نزال الدرعية التاريخي، برعاية صندوق الاستثمارات العامة، وغدًا سنصنع التاريخ مجددًا باستضافة هذه البطولة المميزة في المملكة لأول مرة".وأضاف سموه: "هدفنا من خلال هذه البطولة توعية المجتمع في المملكة بثقافة التنس بمختلف الفئات، فمسيرتنا الرياضية لا تزال في بدايتها، ولله الحمد لقد أنجزنا الكثير في الفترة القصيرة الماضية، في ظل دعم قيادتنا الرشيدة التي تولي القطاع الرياضي اهتمامًا كبيرًا لا حدود له، وسننجز المزيد في مشوارنا القادم نحو تحقيق رؤية 2030 بإذن الله".وستقام أحداث هذه البطولة التي ترعاها شركة "أرامكو السعودية" على ميدان الدرعية، الذي يتسع لخمسة عشر ألف متفرج بعد أن هُيئت في ظرف أيام معدودة، بعد أن احتضن أخيرًا نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، حيث دشن سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قبل مراسم قرعة كأس الدرعية للتنس ملعب الحدث المرتقب، بحضور اللاعبين الثمانية المشاركين في البطولة برمي الكرة الأولى على أرض الملعب.يشار إلى أن كأس الدرعية للتنس ستشهد أيضًا مواجهة استعراضية بمشاركة لاعبين سعوديين ناشئين، حيث يتنافس مايكل مموه "مواليد" مع عمار الحقباني - وكلاهما يبلغ من العمر 21 عامًا - أمام جمهور المباراة النهائية للبطولة، وستُقام هذه المباراة في الساعة الثانية ظهرًا من يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، وهو اليوم الثالث والأخير من البطولة، وستكون بمثابة مباراة تقديميّة ممتعة ومثيرة قبل المباراة النهائية للبطولة الأولى من نوعها في المملكة كحدث احترافي للتنس.// انتهى //20:40ت م0278