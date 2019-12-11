القطيف 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسنفّذ مكتب العمل بمحافظة القطيف، بالتعاون مع أحد مراكز التطوير والتدريب أمس، ورشة عمل بعنوان "الثقافة العمالية"، وذلك في مقر المركز .واستهدفت الورشة المتدربات سعياً من وزارة العمل إلى إحداث تغيير إيجابي في سوق العمل ، ونشر الوعي بالثقافة العمالية، فيما تناولت عدة محاور من أبرزها تعزيز الوعي النظامي والقانوني وتمكين العاملين وأصحاب العمل من التعرف على حقوقهم وواجباتهم وإتقان العمل واحترام قوانين ولوائح العمل، وعدم إفشاء أسرار الوظيفة والحفاظ على أوقات العمل والممتلكات العامة والمصلحة العامة.من جانبه، أكد مدير مكتب العمل بالمحافظة عبد الكريم آل طه، أهمية استمرارية مثل هذه المشاركات مع الجهات والمؤسسات الخاصة، وأهمية نشر جانب التوعية بما يحفظ حق صاحب العمل والعامل، مبينا أن هذه المشاركات تأتي في إطار تعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات .// انتهى //20:43ت م0279