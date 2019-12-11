الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسينظم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، معرضًا عن الملك فيصل بـن عبدالعزيـز -رحمه الله- بمناسبة مرور 100 عام على رحلة الفيصل التاريخية إلى أوروبا وتوقيع معاهدة فرساي، يوم الجمعة 23 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق 20 ديسمبر 2019م، في قاعة «ناش رووم» الكائنة في 116 بول مول بالعاصمة الإنجليزية لندن .وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن معرض «الفيصل» يعد باكورة المعــارض التــي تقام فــي أوروبــا؛ بهدف تعريــف العالــم بشــخصيته وتاريخـه وســيرته بوصفه أحــد زعماء العالم البارزيــن .وبين الفيصل أن المعرض في لندن يتتبع خطى «الفيصل» في جولته التاريخية، مستعرضًا جوانب من رحلته وبعض الأماكن التي مر بها، والشخصيات التي التقاها، وأهمية جولته في أوروبا عام 1919م .ونوَّه سموه بأن المعرض الذي يحمل شعار «حياة في قلب القرن العشرين» يستمر لمدة ثلاثة أسابيع في لندن، ويشتمل على مجموعة من أهــم مقتنيــات الملــك فيصــل الخاصــة، إضافــة إلــى عــدد مــن المخطوطــات والبرقيات والرسائل واللوحات والخرائط والصـور الفوتوغرافيـة التـي توثـِّق تاريـخ رحلة الفيصـل التاريخية، إضافة إلى مجموعــة مــن المقالات وصور التغطيات الصحفية التي تناولت تلك الرحلة .ويضم المعرض سبعة أقسام؛ القسم الأول «نجد» التي بدأت فيها حياة الملك فيصل، ومنها انطلق في جولته إلى أوروبا، ويروي القسم الثاني «الهند» قصة زيارته وهو في الهندَ، وكانت أول اتصال له مع العالم، فيما يتناول القسم الثالث «لندن» التي مثلت أول محطة أوروبية في جولة فيصل عام 1919م، ويتحدث القسم الرابع «إنجلترا وويلز وأيرلندا» عن تفاصيل زيارته بريطانيا وأيرلندا، أما القسم الخامس «في ساحات القتال» فيرصد مشاهدة فيصل ساحات القتال في أوروبا بعد عام واحد فقط من انتهاء الحرب العالمية الأولى، ويتحدث القسم السادس «باريس» عن زيارته باريس ضمن محطات جولته الأوروبية، في حين يستعرض القسم السابع «الإرث» النتائج الإيجابية لزيارة فيصل التاريخية أوروبا .يشار إلى أن معرض «الفيصل»، نُظِّمَ في عدد من مناطق المملكة خلال السنوات الماضية، إضافة إلى جولته الخارجية التي استضافتها مدينتا آستانا وآلماتي في جمهورية كازاخستان في عام 2017م . // انتهى //20:56ت م0281