بغداد 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأجل مجلس النواب العراقي جلسة مهمة كان من المقررعقدها مساء اليوم إلى إشعار آخر.وكانت الجلسة المؤجلة مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات النيابية, غير أن المجلس ارتأى تأجيلها إلى وقت غيرمحدد لمنح الكتل السياسية والدائرة القانونية الفرصة لحسم موقفها من بعض مواد القانون التي ما زالت موضع خلاف ومنها المادة الخاصة بالدوائرالانتخابية.// انتهى //20:57ت م0282