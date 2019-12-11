بيروت 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري في بيروت اليوم، بالمستشار الأعلى لشؤون الدفاع البريطاني الجنرال جون لوريمير على رأس وفد، وعرض معه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.ومن جهة أخرى بحث الرئيس الحريري مع السفير المصري الجديد في لبنان ياسر علوي، الأوضاع العامة في المنطقة عمومًا وفي لبنان على وجه الخصوص.// انتهى //21:01ت م0285