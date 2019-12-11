القاهرة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم لقاءات ثنائية مع كل من رئيس النيجر محمد إيسوفو ورئيس السنغال ماكي سال ورئيس تشاد إدريس ديبي، وذلك على هامش أعمال الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي بحث مع القادة الأفارقة سبل الدفع قدمًا بالتعاون الثنائي بين مصر وكل من السنغال والنيجر وتشاد، إضافة إلى تبادل الرؤى حول الأوضاع الأفريقية وسبل تعميق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في القارة.// انتهى //21:01ت م0287