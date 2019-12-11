القاهرة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسبحث وزير الطيران المدني المصري الفريق يونس المصري مع وفد أمريكي برئاسة ملحق وكالة أمن النقل الأمريكي "TSA" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط روبرت ماكلوجين، العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني وسبل تطوير اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين بما يسهم في انتعاش الحركة الجوية بين مصر والولايات المتحدة.وجرى خلال المباحثات الاتفاق على تطوير الاتفاقية بما يتناسب مع مطالب النقل للدولتين والتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات وتطوير أسطول طائرات مصر للطيران.// انتهى //21:03ت م0289