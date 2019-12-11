الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسعقد البرنامج الإعلامي الموحد "Grid" في التواصل الحكومي بوزارة الإعلام اليوم اجتماعًا بحضور ممثلي أكثر من 50 جهة حكومية.وناقش الاجتماع خمسة موضوعات نوعية مهمة، تضمنت إعداد الخطة الإعلامية لبرنامج تعداد السعودية 2020 التي قدمتها الهيئة العامة للإحصاء. وكذلك دعم وزارة الإعلام للأجهزة الحكومية من خلال بث فعالياتها عبر قناة "فعاليات" التلفزيونية ومنصاتها الرقمية.كما تمت مناقشة تسويق الأيام المحلية والعالمية من خلال مشروع تقويم أيام السعودية.وتناول الاجتماع أيضا استعراض مشروع "ويكي دوِّن" من خلال عرض قدمته دارة الملك عبدالعزيز، واستعرض الاجتماع استكمال مشروع دليل تطبيقات الأجهزة الحكومية الذي سيطلقه مركز التواصل الحكومي.//انتهى //21:03ت م0290