الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساستقبل الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، في مقر الأمانة بمدينة الرياض اليوم، سفير فنلندا لدى المملكة أنتي روتوفيوري ، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين مجلس التعاون وفنلندا، وبرامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ونتائج القمة الـ40 لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الرياض .// انتهى //21:35ت م0296