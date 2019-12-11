القاهرة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسفاز فريق الإسماعيلي على ضيفه مصر المقاصة بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد "الإسماعيلية" ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 10 نقاط في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.وفي مباراة أخرى، تعادل فريق حرس الحدود مع ضيفه نادي مصر بدون أهداف ليصبح رصيد حرس الحدود 10 نقاط في المركز السابع، ورصيد فريق مصر 7 نقاط في المركز الرابع عشر.// انتهى //21:37ت م0297