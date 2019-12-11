الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساستقبل الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، في مقر الأمانة بمدينة الرياض اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور .وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين مجلس التعاون ومملكة بلجيكا في المجالات السياسية والأمنية والتجارة والاستثمار، وبرامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ونتائج القمة الـ 40 لمجلس التعاون التي عقدت في الرياض أمس.كما ناقش اللقاء مخرجات ورشة العمل الثانية لشبكة المراكز والهيئات المعنية بمكافحة العنف والتطرف التي عقدت في الأمانة العامة خلال شهر أكتوبر 2019، ومناقشة التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة العنف والتطرف.// انتهى //21:44ت م0299