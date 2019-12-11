الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسشهد مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض في اليوم الخامس من أمسيات الشعر الشعبي والإنشاد، ضمن فعاليات موسم الرياض، أمسية أحياها الشاعر الكويتي حامد زيد، والمنشد السعودي عبدالعزيز بن سعيد، اللذين قدما نصوصا مميزة تفاعل معها الجمهور، الذي حضر بكثافة من داخل وخارج المملكة .وقدم الشاعر حامد زيد خلال الأمسية الشعرية قصيدة وطنية عن السعودية، بالإضافة إلى قصيدتين عن موسم الرياض، حيث أعرب الشاعر عن سعادته بوجوده في الرياض والمشاركة ضمن فعاليات موسم الرياض، مشيرا إلى أن الموسم جاء مميزا في تنظيمه المثالي .بعد ذلك قدم المنشد ابن سعيد عملين جديدين أحدهما وطني، فيما أعرب عدد من الحضور عن سعادتهم بالأمسية التي جاءت بمستوى ثقافي وفني متميزين.من جهته، قال المشرف العام على أمسيات موسم الرياض عبدالله حمير القحطاني: إن هذه الأمسية جاءت على قدر تطلعات الجمهور، وبقيمة حضورهم البهي، مؤكدا أن المشاركيْن قدما أعمالا ترقى لمستوى فعاليات موسم الرياض، مقدما الشكر لهيئة الترفيه على دعمها المستمر ما جعل جميع فعاليات الموسم تصل لمستوى يصعب منافسته.// انتهى //21:48ت م0300