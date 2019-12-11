تبوك 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس‏وقعتا جمعية الملك خالد النسائية بمنطقة تبوك، والجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة اليوم، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون، والتنسيق في مجال الأعمال الخيرية.ومثل جمعية الملك خالد بالتوقيع مديرتها التنفيذية ريم بنت عطاالله العطوي، وعن الجمعية الخيرية للعمل التطوعي مديرها التنفيذي مشاري بن خالد المعلوي، وجرى التوقيع بمقر جمعية العمل التطوعي.يذكر أن أبرز ما جاءت به المذكرة، العمل نحو التنسيق بين الجمعيتين لتقديم دورات تنموية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق الأهداف الاجتماعية والتطوعية المشتركة بينهما.// انتهى //22:02ت م0303