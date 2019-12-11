الدوادمي 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسالتقى مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي بمكتبه اليوم بالمدير الإقليمي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بمنطقة الرياض رامي القصير بحضور رئيس خدمات الطلاب بالإدارة مطلق العصيمي ومشرف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالإدارة أحمد العتيبي.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير آلية العمل، وبحث المعوقات التي تواجه تشغيل النقل التعليمي بتعليم الدوادمي، وإيجاد الحلول الممكنة لتحسين خدمة النقل التعليمي المقدمة لطلاب وطالبات التعليم العام والتربية الخاصة.وأكد السبيعي على الدور الرئيس الذي تقدمه شركة تطوير للنقل التعليمي لخدمة الطلاب والطالبات لمواصلة مسيرتهم التعليمية بكل يسر وسهولة من خلال خدمات النقل المدرسي.// انتهى //22:02ت م0304