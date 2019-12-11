جدة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واستشارك هيئة الهلال الأحمر السعودي ممثلة في إدارة إسعاف جدة, في معرض الكتاب الدولي بنسخته الخامسة، التي تستمر فعالياته عشرة أيام.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبو زيد، أن مشاركة الهيئة تتمثل بتمركز أربع سيارات إسعاف في البوابة، وعربتي قولف مجهزتين تجهيزاً كاملاً تحت إشراف طبي في المدخل الرئيس للفعاليات، و مشاركة 20 متطوعاً ومتطوعة متمركزين بنقاط إسعافية داخل المعرض ومتجولين بين مسارات المعرض، مؤكداً استعداد المسعفين لمواجهة وتلبية أي طارئ لا قدر الله .// انتهى //22:03ت م0305