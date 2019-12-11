الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسالتقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، اليوم، بوفد من منظمة أطباء بلا حدود، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.واستمع الوفد الذي يضم كلاً من : ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنطوان بلير ، ومدير برامج المنظمة في اليمن كارولين سوغان، و مدير برامج المنظمة في اليمن تشارلز قوادري ، لشرح تعريفي بالجهود السعودية في اليمن، .وقدم منسوبو البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شرحاً تعريفياً عن مشروعات البرنامج التنموية في اليمن ، كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البرنامج والمنظمة.//انتهى//22:15ت م0308