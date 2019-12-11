الجزائر 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسدعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم , الشعب الجزائري إلى التوجه لصناديق الاقتراع واختيار رئيسهم الجديد .وحثّ بن صالح، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، الناخبين على تحمل مسؤوليتهم بالتوجه للاقتراع، وأن لا يتأخروا في آداء واجبهم الانتخابي.ومن المقرر أن يتوجة أكثر من 24 مليون ناخب جزائري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غدًا الخميس.// انتهى //22:20ت م0309