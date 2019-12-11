الخرطوم 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي الذي يزور السودان حاليًا.كما التقى الرميثي بقائد الأركان المشتركة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.وجرى خلال اللقاءين بحث علاقات التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والسودان خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:00ت م0317