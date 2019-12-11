القاهرة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسواصل فريق الأهلي انتصاراته المتتالية في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بالفوز في المباراة الخامسة على التوالي، على مضيفه وادي دجلة بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "السلام" بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع السابع للمسابقة.ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 15 نقطة ليستعيد صدارة جدول الدوري بعد خوض خمس مباريات فقط، وبفارق نقطتين عن الاتحاد السكندري الذي لعب ست مباريات بالدوري حتى الآن، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند ثلاث نقاط فقط في المركز الثامن عشر والأخير.//انتهى//23:18ت م0319