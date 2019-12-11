عدن 14 ربيع الآخر1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني اليوم بالسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل .وجرى خلال اللقاء وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية بحث التعاون والتنسيق المشترك في مواجهة الإرهاب والتدخل الإيراني في المنطقة وتأمين الملاحة البحرية من خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وبما يسهم في تعزيز الأمن القومي , إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة للدفع بعجلة السلام وتحقيق عملية الحل السياسي الشامل للولوج باليمن إلى واحة الأمن والاستقرار والتنمية.// انتهى //23:18ت م0320