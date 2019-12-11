عدن 14 ربيع الآخر1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، اليوم، الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد العبيد.وجرى خلال اللقاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ،بحث علاقات التعاون بين اليمن والمفوضية السامية في مجالات رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الوحشية التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المدنيين .وناقش الجانبان المسؤولية القانونية والأخلاقية للمفوضية السامية، في كشف جرائم الحرب التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين ومن بينها حالات القتل خارج القانون والاختطافات والإخفاء القسري وسياسة التجويع والقمع، ونهب المساعدات الإغاثية، إضافة إلى المحاكمات الهزلية للصحافيين المختطفين في سجونها منذ حوالي خمس سنوات.وشدد "عبدالملك" على ضرورة عدم السكوت عما تقوم به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من انتهاكات وجرائم تتنافى مع كل القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدا أن ذلك يحتم على الأمم المتحدة ومنظماتها الكشف بحيادية عن هذه الجرائم والانتهاكات وعدم القبول بالضغوط والإملاءات والتهديدات الحوثية.// انتهى //23:19ت م0321