الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بإقامة 5 مباريات جمعت الخليج مع التقدم ، والشعلة مع البكيرية ، والجبلين مع النجوم ، والأنصار مع الطائي ، وجدة مع النهضة.فعلى ملعبه في سيهات، خسر الخليج أمام ضيفه التقدم بنتيجة 1-2، سجل لأصحاب الأرض اللاعب علاء الحجي في الدقيقة 17، فيما سجل للتقدم عبدالله حضريتي وجابر سالم في الدقيقتين 54 و78 على الترتيب.وارتفع رصيد التقدم لـ 14 نقطة في المركز السابع عشر، فيما توقف رصيد الخليج عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.وحقق الجبلين فوزًا على النجوم بنتيجة 2 - 1، سجل للجبلين مبارك الأسمري وعبدالعزيز المطير في الدقيقتين 17 و93 على الترتيب ، فيما سجل للنجوم عبدالكريم مزيعل في الدقيقة 37.ورفع الجبلين رصيده لـ 23 نقطة في المركز السادس ، فيما توقف رصيد النجوم عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.وحسم التعادل السلبي مباراة الشعلة مع البكيرية ، ليرفع الشعلة رصيده لـ 20 نقطة في المركز الحادي عشر ، فيما ارتفع رصيد البكيرية لـ 24 نقطة في المركز الرابع.وتعادل الأنصار مع الطائي بهدف لكل منهما ، سجل للأنصار اللاعب سيث سكالا في الدقيقة 32 ، وتعادل للطائي اللاعب محمد حسن في الدقيقة 89.ورفع الأنصار رصيده لـ 19 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد الطائي لـ 21 نقطة في المركز العاشر.وفاز جدة على النهضة بنتيجة 2 - 1، سجل لجدة كل من أحمد علي ونايف السيد في الدقيقتين 23 و90 ، فيما سجل للنهضة اللاعب شيبان تراوري في الدقيقة 43.ورفع جدة رصيده لـ 22 نقطة في المركز التاسع ، فيما توقف رصيد النهضة عند 22 نقطة أيضًا في المركز الثامن.// انتهى//23:23ت م0322