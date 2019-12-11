القريات 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسدشن المساعد للشؤون المدرسية بتعليم محافظة القريات محمد بن ثابت الزايدي اليوم حملة التبرع بالدم تحت شعار " دمي فداء وطني "، التي نظمها قسم الصحة المدرسية بالتعاون مع الشؤون الصحية بالقريات.وأوضح الزايدي أن الحملة تأتي امتدادا للمبادرات الإنسانية التي تعزز الصورة الحضارية والانتماء الوطني لدى المجتمع .وبين رئيس قسم الصحة المدرسية حسين بن عقيل العبدلي أن الحملة تأتي كبادرة عرفان وتقدير لرجال القوات المسلحة في الحد الجنوبي، الذين يدافعون بأرواحهم فداءً للوطن ،حيث لاقت الحملة إقبالاً كبيراً من جميع منسوبي الإدارة.// انتهى //23:28ت م0323