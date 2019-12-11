واغادوغو 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسشدد الرئيس البوركيني روش كابوري على ضرورة إعادة بناء سلطة الدولة المركزية التي تتعرض إلى محاولات تفكيك، داعيًا إلى تثبيت العدالة والحد من التهميش.وأكد في كلمة اليوم بمناسبة يوم استقلال بلاده، على مواجهة التفرقة بانواعها الجنسية والعنصرية والدينية والمناطقية، محذرًا من الاستسلام أمام المحاولات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لضرب الوحدة الوطنية بالاعتماد على متابعة الحوار بين الديانات وبين المناطق والمكونات الاجتماعية في بلاده.وأكد صمود القوات المسلحة البوركينة الأمنية والعسكرية في وجه محاولات زعزعة الوحدة الوطنية وإنهاك البلاد.// انتهى //23:36ت م0325