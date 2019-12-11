نيامي 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة النيجرية بريجي رافيني اليوم بمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يورسولا مورللر، التي تزور النيجر حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء الجهود المبذولة من الجانبين لمواجهة الأزمات الإنسانية في النيجر.وأكدت المسؤولة الدولية عقب اللقاء أن 2.3 مليون شخص يحتاجون لمساعدة إنسانية عاجلة في النيجر حاليًا، غير مستبعدة أن يتطور الرقم إلى 2.9 مليون شخص في 2020 لتضيف أن المدنين والعسكريين باتوا هدفًا مشتركًا للجماعات المسلحة.وأضافت أن الحكومة النيجرية وضعت برنامج إغاثة بنحو 407 مليون دولار لعام 2019م لم يغط إلا 59 بالمائة من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة داعية إلى مزيد الاستعداد لمواجهتها.// انتهى //23:37ت م0326