نيويورك 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملاتها اليوم على ارتفاع متواضع بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مستقرة.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 28.69 نقطة بما يعادل 0.1 بالمئة ليصل إلى 27910.41 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 9.05 نقطة أو 0.29 بالمئة مسجلاً 3141.57 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 37.87 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 8654.05 نقطة.// انتهى //00:13ت م0331