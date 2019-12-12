تبوك 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واسنظمت وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية اليوم، في مدينة تبوك ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ( مسار ) ، بحضور وكلاء أمانة منطقه تبوك ومدراء الإدارات والأقسام بالأمانة ورؤساء البلديات التابعة.وناقشت الورشة العديد من الجوانب المتعلقة بمعايير تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.// انتهى //01:23ت م0334