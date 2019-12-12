عام / ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ( مسار ) بتبوك
الخميس 1441/4/15 هـ الموافق 2019/12/12 م واس
تبوك 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس
نظمت وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية اليوم، في مدينة تبوك ورشة عمل برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ( مسار ) ، بحضور وكلاء أمانة منطقه تبوك ومدراء الإدارات والأقسام بالأمانة ورؤساء البلديات التابعة.
وناقشت الورشة العديد من الجوانب المتعلقة بمعايير تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.
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