نواكشوط 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسبدأت اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الدورة 27 لمجلس إدارة المركز الإقليمي للاستشعار عن بعد لدول شمال إفريقيا بحضور الدول الأعضاء في المركز ممثلين بسفرائها.وتناقش الدورة على مدى أربعة أيام عروضا حول القضايا المتعلقة بمستجدات التطور العلمي في مجالات الاستشعار وعلوم الفضاء وملاءمتها مع القضايا التنموية للدول الأعضاء.يذكر أن المركز الاقليمي للاستشارة عن بعد لدول شمال إفريقيا منظمة إقليمية أنشئت في اكتوبر 1990 في تونس، ويضم موريتانيا والجزائر وتونس والمغرب وليبيا ومصر بالإضافة إلى السودان .ويهدف الي تشجيع المؤسسات المختصة في الدول الأعضاء على استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والنظم الرافدة في مجالات التنمية المستدامة والبحث العلمي وغيرها .ويعمل على النهوض بأنشطة الاستشعار ورسم الخرائط المساحية في الدول الأعضاء وتطوير نظم المعلومات الجغرافية.//انتهى//02:10ت م0336