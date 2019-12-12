نيامي 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واستلقت جمهورية النيجر دعمًا عسكريًا من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 21 مليون دولار.ويتمثل الدعم الأمريكي لنيامي في 13 عربة مدرعة من نوع مامبا، و 86 نظام راديو و4 حاويات، فيما ينتظر وصول 47 مركبة مدرعة تكتيكية أخرى، إلى جانب معدات شحن وأنظمة حماية فردية، ومقدمة للجنود النيجريين المشاركين في قوة دول الساحل الخمس.وينتظر في فبراير القادم أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية للنيجر طائرة نقل من طراز هيركوليز سي 130، وذلك بعد تدريب الطيارين والأطقم والميكانيكيين.وكانت الولايات المتحدة قد منحت النيجر طائرتي مراقبة ونظاما للاتصالات العسكرية، خلال العام 2015، وهو العام الذي بدأت فيه الجماعات المسلحة تنفذ هجماتها في البلاد.يذكر أن اهتمام واشنطن بالوضع الأمني في دول الساحل، وفي النيجر بشكل خاص، ارتفع بعد مقتل 4 من جنودها عام 2017 في كمين بالنيجر قرب الحدود مع مالي.// انتهى //02:11ت م0337