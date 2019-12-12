نجامينا 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واسصنف تقرير برنامج الامم المتحدة للانماء للعام الحالي، ولة تشاد ضمن الدول الاقل نموا على الصعبد البشري والإنساني، محتلة المرتبة 187 من بين 189 دولة .وأوضحت ممثلة البرنامج الدولي في نجامينا كارول فلور سمارسنياك، ان مؤشر النمو على الصعيد البشري في تشاد انتقل خلال 18 سنة من 0.298 نقطة ( سنة 2000 ) إلى 0.401 نقطة فقط (سنة 2018 ).وثمن التقرير مع ذلك جهود الحكومة التشادية للحد من الفوارق في البلاد في مختلف مظاهرها .ودعت مسئولة المنظمة الدولية في نجامينا إلى الانطلاق من هذه النتائج لاتخذ إجراءات اكثر حزما لدعم السياسات والاستراتيجيات لاستئصال الفقر والحد من الفوارق الاجتماعية .//انتهى//02:11ت م0338